Врач рассказал, кому нельзя есть окрошку

Холодный суп окрошка — одно из самых популярных летних блюд в России. Однако, как рассказала «Ридусу» врач-диетолог Дарья Русакова, есть ее можно не всем.

По словам диетолога, окрошка может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Из-за большого количества разных ингредиентов окрошка создает большую нагрузку на систему пищеварения.

А если в окрошку не пожалели добавить побольше соленых маринованных овощей и колбасных изделий, она может способствовать повышению артериального давления. По словам специалиста, окрошкой лучше не увлекаться людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и диабетом. А квас лучше заменить на кефир или минеральную воду.

«Окрошка на квасе — это блюдо и слабоалкогольное, и сильногазированное, потому его употребление может повлечь за собой скачки уровня глюкозы и инсулина в крови», — пояснила Русакова.

Кроме того, диетолог предупредила, что окрошка, особенно приготовленная не дома, может плохо сказаться на детском здоровье. Квас может вызвать вздутие живота, а ингредиенты, которые неправильно хранились или плохо помыты, могут стать источником кишечных инфекций.