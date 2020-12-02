Врач рассказал, кому нельзя часто есть картошку
Тем не менее совсем исключать картофель из рациона не надо, однако стоит сократить долю продукта в суточном рационе до 10%, передает «Аргументы и факты». Эксперт напомнила, что при грамотном употреблении корнеплод может принести пользу организму.
«При правильном употреблении картофель обладает полезными свойствами и является богатым источником витаминов, минералов, пищевых волокон и антиоксидантов», — объяснила Губкина.
Лучше всего картофель варить или готовить на пару, уточняет газета «Известия». Также нужно избегать корнеплодов с зелеными боками и всегда перед готовкой очищать от кожуры, так как она может содержать вредные вещества. Эндокринолог добавила, что по возможности желательно спрашивать продавца, в каких условиях была выращена картошка.
В начале ноября Роспотребнадзор развеял миф о продуктах, укрепляющих иммунитет человека, пишет Ura.ru. В частности, это касается чеснока, лука и лимона.