Врач рассказал, кому нельзя часто есть картошку

Заведующая эндокринологическим отделением «Мединцентра» и врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина перечислила заболевания, при которых желательно не употреблять часто картофель. Речь идет о сахарном диабете, гастрите с пониженной кислотностью и ожирении.

Тем не менее совсем исключать картофель из рациона не надо, однако стоит сократить долю продукта в суточном рационе до 10%, передает «Аргументы и факты». Эксперт напомнила, что при грамотном употреблении корнеплод может принести пользу организму.

«При правильном употреблении картофель обладает полезными свойствами и является богатым источником витаминов, минералов, пищевых волокон и антиоксидантов», — объяснила Губкина.

Лучше всего картофель варить или готовить на пару, уточняет газета «Известия». Также нужно избегать корнеплодов с зелеными боками и всегда перед готовкой очищать от кожуры, так как она может содержать вредные вещества. Эндокринолог добавила, что по возможности желательно спрашивать продавца, в каких условиях была выращена картошка.

В начале ноября Роспотребнадзор развеял миф о продуктах, укрепляющих иммунитет человека, пишет Ura.ru. В частности, это касается чеснока, лука и лимона.