Врач рассказал, кому не стоит употреблять телятину

Людям, которые страдают от болезней суставов, стоит отказаться от употребления телятины или же минимизировать ее количество. Все дело в пурине, который содержится в этом виде мяса. Таким мнением поделилась диетолог Светлана Фус в беседе с РИА «Новости».

Пурин способствует накоплению мочевой кислоты. Кроме того, если неправильно готовить этот вид мяса, можно лишить его множества полезных свойств.

«В телятине холестерина меньше, чем, например, в говядине. Поэтому ее стоит включать в рацион маленьким детям и пожилым людям», — посоветовала специалист.

При этом аминокислоты лейцин и аргинин, входящие в состав белка и обладающие инсулиногенным действием, не стоит употреблять в пищу людям с больными суставами.

Врач предупредила, что если все же вы не можете жить без этого вида мяса, есть его стоит маленькими порциями и не больше двух раз в неделю, передали Nation News.

Ранее врачи рассказали, что после перенесенного коронавируса важно на некоторое время скорректировать свое меню и отказаться от некоторых продуктов. В противном случае можно нанести вред ослабленному организму.