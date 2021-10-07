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    07 октября 2021, 13:35

    Врач рассказал, кому не стоит употреблять телятину

    Арина Бобкова

    Людям, которые страдают от болезней суставов, стоит отказаться от употребления телятины или же минимизировать ее количество. Все дело в пурине, который содержится в этом виде мяса. Таким мнением поделилась диетолог Светлана Фус в беседе с РИА «Новости».

    Врач рассказал, кому не стоит употреблять телятину

    Пурин способствует накоплению мочевой кислоты. Кроме того, если неправильно готовить этот вид мяса, можно лишить его множества полезных свойств.

    «В телятине холестерина меньше, чем, например, в говядине. Поэтому ее стоит включать в рацион маленьким детям и пожилым людям», — посоветовала специалист.

    При этом аминокислоты лейцин и аргинин, входящие в состав белка и обладающие инсулиногенным действием, не стоит употреблять в пищу людям с больными суставами.

    Врач предупредила, что если все же вы не можете жить без этого вида мяса, есть его стоит маленькими порциями и не больше двух раз в неделю, передали Nation News.

    Ранее врачи рассказали, что после перенесенного коронавируса важно на некоторое время скорректировать свое меню и отказаться от некоторых продуктов. В противном случае можно нанести вред ослабленному организму.