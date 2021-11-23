Врач рассказал, кому не стоит употреблять капусту

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому стоит отказаться от употребления капусты. По ее словам, людям с болезнями кишечника, особенно при энтероколите, лучше исключить этот продукт из своего рациона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Все дело в том, что в капусте содержится много клетчатки. Это вещество провоцирует вздутие живота и метеоризм. Кроме того, из-за капусты может произойти обострение болезней кишечника.

По мнению врача, из-за наличия грубых волокон капуста довольно тяжело переваривается. Если вы столкнулись с операцией на желудочно-кишечном тракте, лучше перестать употреблять этот продукт. Такой продукт также не стоит давать детям возрастом до двух лет, передала «Газета.ru».

Специалист подчеркнула также, что лучше избегать употребления капусты при панкреатите. Если же с таким заболеванием все-таки хочется поесть капусты, то лучше употреблять ее в вареном или тушеном виде. При этом съедать следует не более 100 граммов в день.