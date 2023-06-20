Здоровье 20 июня 2023, 03:34 Врач рассказал, кому не стоит пить квас Врач Серебренникова: квас не рекомендуется пить людям с аллергией на витамины РИА «Новости»

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Людям, у которых есть аллергия на определенные витамины, не следует пить квас. Поскольку это может спровоцировать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Об этом предупредила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в разговоре с «Известиями».

«Не рекомендуется напиток для людей с аллергией на определенные витамины, например, группы В. Возможны аллергические реакции вплоть до анафилактического шока», — предупредила Серебренникова.

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В Сети можно найти статьи о том, что квас противопоказан людям с такими заболеваниями, как гепатит С и цирроз. Как отметила Серебренникова, риски для таких пациентов слишком преувеличены. По ее словам, алкоголь в квасе содержится в слишком небольших дозах, чтобы нанести заметный вред здоровью человека.

Она отметила пользу кваса из-за большого содержания витаминов и полезных элементов. Среди них Серебренникова назвала витамины группы В, витамин С и Е, а также калий, кальций, магний, железо, йод, марганец, цинк, натрий, фосфор и серу. Летом этот напиток прекрасно удаляет жажду, наполняет энергией. При этом квас является низкокалорийным.

Квас наиболее благоприятно сказывается на состоянии сердца и сосудов, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. В его составе есть витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновая кислота или ниацин. Они в частности предотвращают ломкость сосудов.