Врач рассказал, кому не стоит есть арбузы

Летом многие ждут появления в продаже арбузов. Считается, что с их помощью «чистятся» почки. Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко объяснил «360», что наиболее полезны именно темные, хорошо созревшие ягоды.

Специалист подтвердил, что употребление арбузов в пищу действительно в какой-то степени помогает очищению почек.

«Арбуз — ягода, которая состоит практически полностью из воды. Если его много съесть, это вызовет мочегонный эффект. Если у человека есть песок в почках или камни, это будет способствовать отхождению как песка, так и камней. Здесь нужно учитывать, что наибольшей пользой обладают темные арбузы, а не раннеспелые», — подчеркнул Захарченко, добавив, что в них содержатся препятствующие камнеобразованию вещества.

Есть арбузы можно практически всем, даже больным сахарным диабетом. У последних существуют определенные ограничения в количестве лакомства.

«Ну и, наверное, будет не очень полезно тем, кто страдает отеками. И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость. В остальном вполне хороший продукт», — сказал уролог.

При появлении отеков, пояснил он, к специалисту стоит обратиться в любом случае. Сначала — к терапевту, а затем разбираться, связана проблема с сердечной недостаточностью или почечной патологией.

Некоторые предпочитают «чистить» почки травами. Однако для профилактики, обратил внимание Захарченко, заваривать и пить их не стоит.

«Они несут больше лечебную нагрузку. В этом плане хорошо при мочекаменной болезни заваривать семена укропа, хорошо делать отвары из петрушки, которая обладает мочегонным действием», — рассказал врач.

Любисток известен своими бактерицидными и мочегонными свойствами, первым также обладает розмарин. Использовать можно и почечные сборы, куда входит иван-чай. Он помогает разрыхлять камни.

«Но фосфатные камни, например, растворить чем-либо практически не возможно — только дробить и удалять», — заключил Николай Захарченко.