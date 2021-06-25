Врач рассказал, когда второй укол вакцины бессмысленен

Увеличение интервала между двумя инъекциями вакцины от коронавируса до 1-1,5 месяцев бессмысленно. В таком случае придется прививаться больше, чем два раза.

Об этом сообщил ТАСС руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

«Прививаться вакциной, любой, с увеличенным интервалом в месяц или в полтора, особенно, если по собственному желанию, а не из-за медицинских противопоказаний, это не повод для того, чтобы беспокоиться, что по иммунной системе будет нанесен удар, а скорее это повод беспокоиться, что вы просто напрасно будете прививаться, — сказал он.

Он отметил, что вакцинация в таком случае теряет весь смысл, и придется прививаться и три, и четыре раза. Семенов подчеркнул, что промежуток в две недели не случаен, за это время иммунная система человека приходит в состояние повышенной боевой готовности, а вторая доза препарата запоминает вирус, с которым нужно бороться.

Увеличение интервала не даст иммунной системе запомнить вирус, потому что между дозами будет слишком много времени.