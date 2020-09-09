Врач рассказал, когда ребенка не стоит отпускать в школу

Терапевт считает, что главный симптом, который должен заставить ребенка остаться дома, — повышенная температура.

Он отметил, что сопли и кашель могут быть вызваны чем угодно. Например, ребенок — аллергик, у него астма, он кашляет. А вот температура означает, что есть инфекция.

Исходя из новых правил, с любыми признаками заболеваний ребенка имеют право на занятия не пустить. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в случае, если у ученика обнаружат симптомы ОРВИ, его должны изолировать в школе до прибытия родителей или бригады скорой помощи. Температуру проверят в первую очередь — теперь ее измеряют на входе у каждого ученика.