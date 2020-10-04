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    04 октября 2020, 07:35

    Врач рассказал, когда полезные овощи становятся опасными для здоровья

    Андрей Иванов

    Богатые витаминами, клетчаткой и полезными углеводами овощи при неправильном хранении могут превратиться в отраву. Перезрелые баклажаны или зеленые помидоры очень опасны. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
    Врач рассказал, когда полезные овощи становятся опасными для здоровья

    «Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин — нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы», — заявила Соломатина.

    Собеседница добавила, что сырой или недоваренной фасолью можно отравиться из-за белка фитогемагглютинина, который содержится в этом продукте. Если фасоль долго хранить, то в ней накапливаются микотоксины.

    Острые овощи — редис и редька — опасны для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Капуста блокирует усвоение йода, что создает риск ухудшения состояния страдающих от проблем со щитовидкой. Нитраты в свекле, петрушке моркови и огурцах могут вызвать перенасыщение и негативный побочный эффект.

    Ранее ученые установили, что помидоры могут вызвать слабоумие из-за содержащихся в них лектинов. Эти вещества блокируют усвоение витаминов и микроэлементов, что приводит к повреждению клеток мозга.

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