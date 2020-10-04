Врач рассказал, когда полезные овощи становятся опасными для здоровья

«Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин — нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы», — заявила Соломатина.

Собеседница добавила, что сырой или недоваренной фасолью можно отравиться из-за белка фитогемагглютинина, который содержится в этом продукте. Если фасоль долго хранить, то в ней накапливаются микотоксины.

Острые овощи — редис и редька — опасны для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Капуста блокирует усвоение йода, что создает риск ухудшения состояния страдающих от проблем со щитовидкой. Нитраты в свекле, петрушке моркови и огурцах могут вызвать перенасыщение и негативный побочный эффект.

Ранее ученые установили, что помидоры могут вызвать слабоумие из-за содержащихся в них лектинов. Эти вещества блокируют усвоение витаминов и микроэлементов, что приводит к повреждению клеток мозга.