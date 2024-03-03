03 марта 2024, 04:10
Врач рассказал, когда одышка может потребовать госпитализации
Врач Пурясев заявил, что одышка может возникнуть при аневризме и гипертонии
Не стоит игнорировать появление одышки, во время которой возникает ощущение нехватки воздуха, так как она является симптомом для многих патологий. Об этом в интервью программе «Доктор 24» рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев.
«При аневризме сосудистая стенка истончается и набухает. Такое состояние опасно для жизни, потому что сосуд может лопнуть в любой момент, спровоцировать кровоизлияние в мозг, что приведет к летальному исходу», — предупредил он.
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Легочные заболевания, в том числе пневмония и бронхиальная астма, тоже могут стать причиной одышки. Если воздуха не хватает после незначительной физической нагрузки, то можно заподозрить наличие у человека артериальной гипертонии, добавил врач.
Пурясев предупредил, что при одышки всегда нужно показаться врачу, особенно, если она появилась в состоянии покоя. В последнем случае даже может потребоваться госпитализация.
Ранее врач Заурбек Айсанов рассказал, что одышка является одним из признаков хронической обструктивной болезни легких, которую часто путают с ОРВИ.
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