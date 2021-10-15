Врач рассказал, когда нужно начинать носить шапку

Низкие температуры могут плохо влиять на кожу головы и, как следствие, на волосяные луковицы. Врач-трихолог Ольга Кохас для радио Sputnik рассказала, при какой температура нужно начинать носить шапку, чтобы сохранить волосы здоровыми и красивыми.

Чтобы не навредить коже головы, шапку можно начинать носить уже тогда, когда температура воздуха достигает 0 градусов.

«Ветер — дело неприятное. Надо смотреть на температуру на улице. Если она минус три градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять. Так сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов, а значит, нарушение питания волос», — сказала трихолог.

Если же не носить шапку, когда температура воздуха опускается ниже -7 градусов — это уже наверняка навредит волосам и приведет к их выпадению.

«Стойкость людей иногда поражает. Но если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствие спазма сосудов — это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос, или же носить парик», — заключила Кохас.