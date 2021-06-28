Врач рассказал, когда человека подключают к ЭКМО

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал Life, в каких случаях человек нуждается в подключении к ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Овечкин объяснил, что ИВЛ заставляет легкие дышать, а ЭКМО — это «искусственные легкие». Они самостоятельно насыщают кровь кислородом. По словам врача, если человека подключают к ЭКМО, то очень велика вероятность летального исхода.

«Насколько мне известно, случаи снятия с ЭКМО единичны и люди жили до месяца. Эта технология очень серьезная и современная, но и она, к сожалению, не всегда спасает», — заметил собеседник издания.