Врач рассказал, когда человек может заразиться коронавирусом повторно

Основой повторного заражения является иммунитет, который образуется после того, как человек однажды переболеет коронавирусом. Он не всегда защищает в полную силу и на его образование влияет множество факторов.

«Иммунитет — это не монолит, и степень защиты, вызванная инфекцией или вакциной, будет различаться от человека к человеку, даже между однояйцевыми близнецами. Соответственно, меняется и степень риска повторного заражения», рассказал kp.ru заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

Он также добавил, что у многих людей могут быть сопутствующие заболевания, которые ослабляют иммунную систему.