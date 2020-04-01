Врач рассказал, когда беременным можно нарушить изоляцию

По его словам, «они должны в соответствии с графиком посещать своего лечащего врача».

«Для внепланового обращения в женскую консультацию существует два мощных акушерских больших синдрома: преждевременные роды и преэклампсия. Тогда они немедленно должны ехать в ближайший перинатальный центр», — уточнил врач.

Также Сухих посоветовал не паниковать — это самый лучший вариант для будущего ребенка, так как коронавирус в любом случае не передается вертикально.

Врач рекомендовал обратить внимание на свое питание и ответственно принимать лекарства, назначенные врачом.

«Сейчас весна, поэтому в пищу лучше всего употреблять продукты и овощи, которые скоро будут появляться на грядках», — уточнил Сухих.

Ранее российская и украинская порноактриса и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова объявила о своей беременности на личной странице в Instagram.