    01 апреля 2020, 13:49

    Врач рассказал, когда беременным можно нарушить изоляцию

    Дарья Морозова

    Стоит ли беременным женщинам лишний раз выходить на улицу, чтобы посетить врача, рассказал доктор медицинских наук Геннадий Сухих. Об этом сообщил «Ридус».

    По его словам, «они должны в соответствии с графиком посещать своего лечащего врача».

    «Для внепланового обращения в женскую консультацию существует два мощных акушерских больших синдрома: преждевременные роды и преэклампсия. Тогда они немедленно должны ехать в ближайший перинатальный центр», — уточнил врач.

    Также Сухих посоветовал не паниковать — это самый лучший вариант для будущего ребенка, так как коронавирус в любом случае не передается вертикально.

    Врач рекомендовал обратить внимание на свое питание и ответственно принимать лекарства, назначенные врачом.

    «Сейчас весна, поэтому в пищу лучше всего употреблять продукты и овощи, которые скоро будут появляться на грядках», — уточнил Сухих.

    Ранее российская и украинская порноактриса и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова объявила о своей беременности на личной странице в Instagram.