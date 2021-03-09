Врач рассказал, какую роль играют антитела в защите от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik рассказал, какую роль играют антитела в защите от коронавируса. По его словам, иммунная система состоит из тысяч компонентов.

Специалист отметил, что соотношение этих компонентов у каждого свое. Количество антител, образовавшихся в организме после вакцинации или перенесенного заболевания, не имеет значения для оценки, насколько высока защита от инфекции.

«Антитела легко считать, но они фактически не имеют значения в численном выражении для уровня защиты. Если они есть, то есть, если нет — то нет», — подчеркнул Жемчугов.

Врач объяснил, что со временем число вырабатываемых антител уменьшается. Это не означает, что организм не может себя защитить. Как считает эксперт, количество антител необходимо знать только перед тем, как прививаться. Так, если человек переболел, то вакцинацию целесообразно делать однократно.

Иммунолог заметил, что оценивая число антител, важно учитывать различия между тест-системами. Сейчас есть и хроматографические, и строгие количественные тесты на отдельные антигены.