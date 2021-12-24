Врач рассказал, какую ошибку совершают многие люди за новогодним столом

Шумное праздничное застолье может обернуться плохим самочувствием. Врач-диетолог и член ФМБА Маргарита Королева рассказала, какие ошибки не стоит совершать во время праздника, передала «Веяерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что во время торжества не стоит понижать градус алкогольных напитков и лучше всего не злоупотреблять крепкими напитками. В новогоднюю ночь лучше всего ограничиться шампанским. Детям подойдет морс или компот, сообщил сайт радио «Комсомольская правда».

«Шампанским, безусловно, традиционно люди встречают Новый год, а потом следует выбрать для себя исключительно тот напиток, который будет сопровождать вас всю новогоднюю ночь. Если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи, потому как разнообразие алкогольных напитков будет усугублять состояние, может привести или к алкогольному опьянению, или даже к отравлению», — отметила эксперт.

В качестве закуски специалист посоветовала использовать отварное или запеченное мясо птицы. Также подойдет рыба с лимонным соком и специями. Подобных закусок достаточно, чтобы не прибегать к рафинированным продуктам.