Здоровье 14 ноября 2022, 07:22 Врач рассказал, какова роль генетической предрасположенности в развитии диабета Эндокринолог Калинчев: неправильное питание приводит к инсулиннезависимому диабету freepik

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Диабет делится на два типа: инсулинозависимый и инсулиннезависимый. Первый тип зачастую вызван генетической предрасположенностью, второго — годами неправильного питания. Об этом RT рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Диабет первого типа, инсулинозависимый, обычно возникает в детском возрасте. В его развитии играет важную роль генетическая предрасположенность. Обычно ребенок чем-нибудь заболеет, попадет в больницу и там, по результатам анализов, у него найдут диабет.

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А вот диабет второго типа часто обнаруживают уже только в экстренной, опасной для жизни, ситуации. Инсулиннезависимый диабет развивается как осложнение ожирения. Все дело в годах неправильного питания, гиподинамии и нездоровом образе жизни. При этом такой диабет полностью обратим — достаточно изменить образ жизни и начать лечение.

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Ранее врачи рассказал, что ежедневное употребление пива может спровоцировать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. У любителей пива развиваются кардиомиопатия, сердечная недостаточность, аритмия, гипертония, висцеральное ожирение, нарушение обмена веществ и сахарный диабет.