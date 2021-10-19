Врач рассказал, какой продукт убивает мозг

Продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов крайне негативно сказываются на когнитивных функциях человека. Таким мнением поделился диетолог Михаил Гинзбург. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».

Врач высказался об исследовании, проведенном учеными из Университета Огайо (США). Работа была опубликована в журнале Brain Behavior and Immunity. Специалисты пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов способствовали ухудшению памяти и снижению обучаемости у пожилых грызунов. Подобные вещества содержатся в мучных десертах, конфетах, газировке и соусах. Исследователи заявили, что рафинированные углеводы вызывают воспаление в мозге.

Михаил Гинзбург, в свою очередь, подчеркнул, что современные люди употребляют слишком большое количество сахара. Из-за этого организм эволюционно не наработал безопасных для себя путей метаболизма сахара.

«И сейчас, когда мы его (сахар — прим. ред.) стали потреблять очень много и его всасывание происходит молниеносно, уровень глюкозы в крови тоже повышается молниеносно, вот для организма это пока еще не отработано, мы не умеем от этого как-то защищаться, от этого происходят всякие болезни», — рассказал врач.