Врач рассказал, какой продукт помогает бороться с раком и диабетом

Фасоль является очень полезным продуктом, благоприятно влияющим на здоровье человека. Она помогает бороться с причинами онкологических заболеваний и диабетом. Таким мнением поделился эксперт по питанию Джоанн Уошберн. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Food News.

Фасоль является источником растительного белка. Людям, которые отказались от мяса, стоит разнообразить свой рацион фасолью. Кроме того, фасоль помогает бороться с ожирением, так как создает чувство насыщения, и оно не проходит на протяжении длительного времени. Также этот продукт помогает избежать вредных перекусов.

Также в составе фасоли есть магний, клетчатка и фолиевая кислота. Такие вещества сохраняют молодость.

Фасоль стоит употреблять людям с диабетом. Это бобовое растение прекрасно регулирует уровень сахара в крови.

Антиоксиданты, входящие в состав фасоли, защищают клетки, что является отличной профилактикой онкологических заболеваний.