Врач рассказал, какой незаметный симптом коронавируса является самым опасным
Врач Жемчугов рассказал, что пониженная температура тела является смертельно опасным симптомом коронавируса
Сейчас течение коронавируса значительно отличается от того, как люди переносили болезнь в начале пандемии. Связано это с появлением новых штаммов. Таким мнением поделился врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«Течение болезни изменилось, потому что сейчас, в основном, стал штамм „дельта“ доминировать. А болезнь вызванная этим штаммом протекает тяжелее. Сокращается инкубационный период, быстрее наступает пневмония», — объяснил специалист.
Врач подчеркнул, что сейчас все больше случаев заражения молодых людей и даже школьников. При этом самым опасным симптомом является пониженная температура. Как правило, такое состояние возникает у человека перед смертью.
«Если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них еще может быть пониженное давление», — подчеркнул Жемчугов.