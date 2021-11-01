Врач рассказал, какой незаметный симптом коронавируса является самым опасным

Сейчас течение коронавируса значительно отличается от того, как люди переносили болезнь в начале пандемии. Связано это с появлением новых штаммов. Таким мнением поделился врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Течение болезни изменилось, потому что сейчас, в основном, стал штамм „дельта“ доминировать. А болезнь вызванная этим штаммом протекает тяжелее. Сокращается инкубационный период, быстрее наступает пневмония», — объяснил специалист.

Врач подчеркнул, что сейчас все больше случаев заражения молодых людей и даже школьников. При этом самым опасным симптомом является пониженная температура. Как правило, такое состояние возникает у человека перед смертью.

«Если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них еще может быть пониженное давление», — подчеркнул Жемчугов.