Врач рассказал, какой напиток будет самым подходящим для 1 января

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РБК Тимур Асанов рассказал, какой напиток лучше всего употреблять на утро после новогодней ночи. По его словам, особая смесь ингредиентов поможет вернуть былую бодрость. Об этом сообщило «Радио 1».

«Для начала — никакого алкоголя. Так вы еще больше нагрузите организм, вызовете дополнительное обезвоживание и усилите похмелье, которое наступит через пару часов», — пояснил врач.

Он посоветовал приготовить несложный коктейль, который позволит провести 1 января более продуктивно.

«В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда, размешайте в блендере и пейте охлажденным. Можно добавить немного цедры лимона. Коктейль прекрасно бодрит в совокупности с контрастным душем», — процитировало ИА Nation News слова медика.

Помимо такого коктейля, можно смешать свежий огурец и стакан низкокалорийного кефира. Чай и кофе, напротив, не совсем подойдут после новогодней ночи, поскольку они повышают давление.