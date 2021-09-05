Врач рассказал, какой чай поможет укрепить иммунитет

С наступлением осени организм становится более уязвим для инфекций. Укрепить иммунитет может помочь травяной чай каркаде. Об этом рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Мы поднимаем иммунный ответ организма за счет антоцианов, содержащихся в каркаде, и определяющих цвет самого чая. Его употребление делает иммунную систему устойчивой к различным заболеваниям», — пояснила медик радио Sputnik.

Она добавила, что употребление каркаде поможет организму быстрее избавиться от токсических веществ. Нежелательные элементы будут выводиться вместе с потом, так как напиток обеспечивает хорошее потоотделение. Еще каркаде хорошо справляется с утолением жажды.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург для укрепления иммунитета осенью посоветовал добавить в рацион достаточное количество морской рыбы. Такая еда богата не только белком, но и омега-3 жирными кислотами, а также витамином D. Врач-диетолог Наталья Круглова порекомендовала покупать сезонные овощи и фрукты, а качестве напитков выбирать компоты и ягодные морсы.