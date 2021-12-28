Врач рассказал, какой алкогольный напиток наименее вреден для здоровья

Алкоголь негативно сказывается на здоровье человека. Однако вино является наименее вредным спиртным. Таким мнением поделился врач-диетолог Брайан Дуган. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание South China Morning Post.

Врач подчеркнул, что мера является главным критерием во время употребления алкоголя. При употреблении алкоголя стоит поддерживать водный баланс и не забывать при этом не забывать закусывать спиртное зелеными продуктами. Например, подойдет стручковая фасоль.

Если же вино вам не по душе, можно выпить водку, джин и другие прозрачные алкогольные напитки. Такие напитки наименее калорийны.