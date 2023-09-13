Здоровье 13 сентября 2023, 02:54 Врач рассказал, какое варенье самое полезное Диетолог Бережная: варенье-пятиминутка является самым полезным из-за витаминов Freepik

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Варенье домашнего приготовления лучше магазинного. А самым полезным можно считать варенье-пятиминутку. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

Главная проблема магазинного варенья в том, что в нем практически не остается витаминов. На предприятиях пищевой промышленности ягоды и фрукты варят очень долго. Такой рецепт соответствует ГОСТам, а полученные в результате варенье, конфитюр или джем, можно долго хранить.

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«Сильная термическая обработка „убивает“ все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом», — рассказала Бережная.

Поэтому самым полезным рецептом диетолог назвала варенье-пятиминутку. Оно стоит на плите совсем не долго, поэтому сохраняет полезные вещества.

«В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус», — перечислила диетолог преимущества рецепта.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал самые вредные виды варенья для человека. По мнению специалиста, к ним относятся абрикосовое и клубничное варенье, так как они содержат больше всего сахара.