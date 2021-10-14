Врач рассказал, какое средство помогает справиться с артрозом

Ибупрофен является самым эффективным обезболивающим средством в борьбе с артрозом. Таким мнением поделился врач-невролог Дмитрий Шубин. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Артроз — болезнь суставов. Чаще всего это заболевание поражает людей пожилого возраста. При артрозе человек сталкивается с сильными болевыми ощущениями, избавиться от которых могут помочь только лекарственные препараты. Бороться с болями можно с помощью парацетамола и ибупрофена. При этом врач отметил, что последний препарат куда более эффективен.

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале Шубин предупредил о том, что злоупотреблять ибупрофеном и другими нестероидными противовоспалительными медикаментами все же не стоит. При частом употреблении могут возникнуть побочные эффекты. Лекарственные препараты лучше всего принимать на протяжении трех-пяти дней. Врач объяснил также, что если боли беспокоят на протяжении длительного времени, следует как можно скорее обратиться к врачу.