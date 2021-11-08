Врач рассказал, какими продуктами разнообразить рацион на удаленке

Крайне важно следить за своим рационом. Особенно в тот период, когда работать приходится из дома. Таким мнением поделилась доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии им. Георгиевского Крымского федерального университета Ирина Сухарева. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ForPost.

Медик подчеркнула, что во время пребывания дома, стоит разнообразить свое питание овощами и фруктами. Лучше всего для этого подойдут зелень, баклажаны, кабачки, морковь, свекла и другие сезонные плоды. Если же вам тяжело обходиться без сладкого, то стоит заменить его инжиром, хурмой, яблоками и грушами.

«В день необходимо съедать по 400 граммов овощей и 200 граммов фруктов. Обязательно два раза в день должен быть в рационе овощной салат», — отметила Сухарева.

Также стоит уделять внимание и количеству приемов пищи. Лучше всего питаться четыре-пять раз в день, не забывая при этом выпивать не меньше 1,5 литра воды. Кроме того, стоит ограничить потребление слишком сладкой и соленой пищи, а также питаться небольшими порциями.