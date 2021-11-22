Врач рассказал, какими полезными продуктами заменить красную икру на Новый год

Стоимость красной икры в России достигла своего исторического максимума. За килограмм этого деликатеса покупателям придется отдать пять тысяч рублей. Диетолог Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, чем можно заменить это угощение в период новогодних праздников.

Врач подчеркнула, что икра является не очень полезной для здоровья человека. Ее не стоит употреблять в большом количестве, так как икра способна спровоцировать повышение давления, а также повысить уровень стресса.

«Рыбные жиры есть и в тушке рыбы, и печени трески, тунце. Икра, помимо высокой калорийности, еще и соленая», — отметила эксперт.

По ее словам, гораздо лучшим решением будет заменить икру на селедку. К примеру, можно приготовить селедку под шубой. Это блюдо сможет восполнить нехватку омеги. Икра же является лишь данью традициям, а не необходимостью.

Григорьян добавила, что если на Новый год все-таки хочется поесть икры, то лучше засолить ее самостоятельно или же заменить икрой других рыб.