Врач рассказал, каким напиткам стоит отдать предпочтение на Новый год

По словам специалиста, любой напиток требуется употреблять в умеренных дозах. Он рекомендовал не пить более двух бокалов вина в течение ночи.

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Другой важной рекомендацией Брюна стал совет не сидеть всю ночь за столом, а праздновать активно: танцевать, выходить на прогулки и так далее.

Нарколог напомнил, что безвредного алкоголя нет, и пить его необходимо, выдерживая длительные интервалы между дозами. Также он не рекомендовал смешивать вино и другие крепкие напитки, сообщило ИА Nation News.

Врач отметил, что популярное на Новый год шампанское — не лучший выбор. Благодаря своему составу игристое вино быстрее поступает в кровь и вызывает опьянение.