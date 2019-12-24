Врач рассказал, каким напиткам стоит отдать предпочтение на Новый год
Главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что утреннее похмелье с большей вероятностью обойдет стороной тех, кто накануне пил белое сухое вино. Как сообщил сайт «Мир 24», этот напиток врач назвал наиболее безопасным.
По словам специалиста, любой напиток требуется употреблять в умеренных дозах. Он рекомендовал не пить более двух бокалов вина в течение ночи.
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Другой важной рекомендацией Брюна стал совет не сидеть всю ночь за столом, а праздновать активно: танцевать, выходить на прогулки и так далее.
Нарколог напомнил, что безвредного алкоголя нет, и пить его необходимо, выдерживая длительные интервалы между дозами. Также он не рекомендовал смешивать вино и другие крепкие напитки, сообщило ИА Nation News.
Врач отметил, что популярное на Новый год шампанское — не лучший выбор. Благодаря своему составу игристое вино быстрее поступает в кровь и вызывает опьянение.