Врач рассказал, какие упражнения спасут от головной боли

Врач рассказала, что в большинстве случаев остеохондроз протекает с отеками спинномозговых нервов и воспалением.

Он может возникнуть из-за повреждений или смещений позвонков в случае повреждения межпозвоночных дисков. Если головная боль связана с этим, то в 90% случаев лечение позвоночника прекращает ее.

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Другой причиной мигрени может быть напряжение мышц челюсти из-за неправильного прикуса. Это состояние тоже корректируется специалистами.

Голова может болеть из-за смещения всего позвоночника и шейных позвонков либо асимметрии тела. Причиной может быть даже плоскостопие.

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Шагарова отметила, что в этих случаях помочь может кинезиотерапия (лечение, основанное на движении мышц — активном, когда пациент двигается сам, либо пассивном — прим.ред.). Она рассказала, какие упражнения могут избавить от приема обезболивающих таблеток.

Газета «Вечерняя Москва» привела упражнения от кинезиолога. Для выполнения первого вам нужно будет найти небольшое углубление на затылке, под черепом. Это зона первого позвонка. Если давить на нее пару минут, она хорошо снимет боль.

Также поможет сильное сдавливание головы с боков.

Также можно защипнуть мышцу на задней поверхности шеи и начать в течение нескольких минут оттягивать ее.

Боли в висках поможет снять надавливание на верхнюю часть живота. Ее необходимо продавливать по часовой стрелке, останавливаясь на уплотнениях и уделяя им по 2-3 минуты.