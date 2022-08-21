Врач рассказал, какие цветы нельзя нести в школу 1 сентября

Далеко не все цветы можно дарить учителям 1 сентября. Некоторые букеты могут вызвать мгновенную аллергию, поэтому подходить к выбору элементов композиции нужно внимательно. Об этом предупредила аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова.

Как пояснила врач, аллергия возникает при реакции иммунной системы на белки пыльцы.

«Чтобы уменьшить вероятность аллергии, следует выбирать цветы без аромата. Чем слабее запах, тем меньше пыльцы», — сказала Игнатова в разговоре с агентством «Прайм».

Лучше всего покупать орхидеи, так как они практически не имеют пыльцы и подойдут даже людям с бронхиальной астмой. Не вызывают аллергии и розы, так как их пыльца слишком тяжелая и не поднимается в воздух. Еще можно купить тюльпаны, нарциссы, суккуленты и альстромерии.

«Точно не стоит дарить аллергикам лилии, каллы, хризантемы, маргаритки, герберы, ромашки, подсолнухи. У этих цветов яркий аромат и заметная глазу пыльца», — отметила аллерголог-иммунолог.

Она добавила, что самыми агрессивными аллергенами являются пшеница, рожь и люцерна. Их часто используют в букетах в качестве декора.