Врач рассказал, какие супы лучше употреблять, чтобы избежать набора лишнего веса

Супы являются отличной заменой жирной и калорийной пище. Эти блюда обладают приятным вкусом, при этом придают чувство насыщения. Об этом сообщила российский врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в беседе с РИА ФАН.

Специалист подчеркнула, что диетический суп не должен содержать картофель, свеклу, морковь, крупы и макароны. Лучше всего заменить эти овощи на тыкву и кабачок. Сам же бульон стоит сварить на курице или рыбе, оставить настаиваться на ночь, а утром убрать с поверхности жидкости лишний жир. Калорийность такого бульона будет равня нулю.

Также для приготовления диетического супа подойдет репа, болгарский перец, томаты в любом виде. При этом использовать свежие совсем не обязательно. Можно взять консервированные помидоры в собственном соку. Не стоит также пренебрегать зеленью. С ее помощью в организме можно восполнить недостаток клетчатки.

«Свеклу и морковь тоже можно класть в суп, но в самом конце варки, это должно быть по-итальянски — аль денте. Просто, когда они переваренные, как в классическом борще, то у них становится высоким гликемический индекс. А если мы это положили в конце варки, то ничего страшного не будет», — пояснила эксперт.