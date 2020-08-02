Врач рассказал, какие симптомы говорят о наличии гепатита В

Отеки ног и увеличение объема живота могут говорить о заболевании гепатитом B. При появлении этих симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

У пациентов с такими симптомами болезнь зашла уже довольно далеко, рассказал радиостанции «Говорит Москва» врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Чавдар Павлов.

«Специфических симптомов нет, по крайней мере, на начальной стадии. К нам обращаются пациенты, у которых увеличился объём живота, или отеки на ногах. Это уже далеко зашедшая стадия. Нужно сдать анализ крови — полимеразная цепная реакция на вирус гепатита В», — пояснил Павлов.

По его словам, только анализ даст точный ответ — заболел человек гепатитом B или нет. Кроме того, врач добавил, что есть факторы, ускоряющие развитие болезни. К ним относятся ожирение, сахарный диабет второго типа, частое употребление алкоголя.

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