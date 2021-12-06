Врач рассказал, какие растения укрепляют здоровье

Некоторые растения способны обеззараживать воздух, убивая патогенную флору. Это благоприятно влияет на здоровье человека. Таким мнением поделился терапевт Тимур Асанов. Об этом сообщило «Радио 1».

«Особенность растений с антисептическим эффектом заключается в том, что они содержат эфирные масла, богатые фитонцидами — веществами, уничтожающими патогенную микрофлору. Поэтому некоторые виды комнатных растений могут выступать обеззараживателями воздуха», — рассказал врач.

Эксперт подчеркнул, что самым эффективным растением в борьбе с вирусами является эвкалипт. Также к подобным растениям относятся миниатюрные цитрусовые деревья, например, лимонное дерево, мандариновое или апельсиновое.

Кроме того, полезными для здоровья человека могут стать можжевельник, пихта и другие растения с высоким содержанием эфирных масел. Лаванда же не только успокаивает, но и является эффективным средством борьбы с вирусами, передали NEWS.ru.