Врач рассказал, какие растения помогут в борьбе с раком

Турищев заявил, что эффективность фитотерапии доказана экспериментально. Однако нужно помнить, что она является только вспомогательным средством, которое усиливает эффект от основного лечения.

Как сообщил портал «Дни.ру», противоопухолевыми свойствами обладают календула, подорожник, омела и другие растения.