Врач рассказал, какие распространенные привычки портят зрение

Некоторые распространенные привычки крайне негативно сказываются на зрении. К ним относятся работа при слабом освещении, недостаток воды и чтение в транспорте. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова в беседе с «Газетой.ru».

«Работа за ярким экраном в темном помещении очень сильно утомляет глаза. Мы вынуждены постоянно фокусироваться на объектах разной освещенности — например, переводить взгляд с монитора на клавиатуру и обратно», — рассказала врач.

Она подчеркнула, что в такой ситуации зрение просто не успевает перестроиться. По ее словам, для привыкания к свету зрачкам необходимо пять секунд, а к темноте — до пяти минут. Из-за этого глаза переутомляются и краснеют, возникает головная боль, а также значительно ухудшается зрение.

Обезвоживание же приводит к сухости и дискомфорту в глазах. Лечить такие явления стоит медикаментозными способами. По этой причине крайне важно поддерживать водный баланс.

Шилова подчеркнула также, что покупка уже готовых очков вряд ли положительно скажется на зрении. При изготовке индивидуальных очков специалисты, как правило, учитывают множество различных факторов: центровку линз, их межцентровое расстояние, степень рефракции.

«Готовые очки приведут к переутомлению глаз и головной боли, а при долговременном использовании зрение ухудшится», — пояснила она.