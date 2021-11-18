Врач рассказал, какие продукты вредят печени

Чтобы поддерживать работу печени, крайне важно придерживаться правильного питания. В противном случае это чревато различными заболеваниями, которые довольно трудно выявить на начальной стадии. Таким мнением поделилась врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с Nation News.

Специалист посоветовала исключить из рациона те продукты, которые организм не может переносить самостоятельно. К ним относятся острая, жирная и жареная пища, а также алкоголь.

«Если человек полностью здоров, то ему можно есть все, если пища хорошо переносится и усваивается организмом. Если человек находится в состоянии обострения хронических заболеваний, например, ЖКТ, то ему нужно соблюдать специальные диеты», — объяснила врач.

Мойсенко рассказала, что лучше всего на здоровье печени сказываются продукты, которые выращены в регионе проживания человека. Экзотические фрукты и овощи, различные деликатесы из разных уголков мира могут нанести удар по печени.

При этом употреблять продукты лучше всего в вареном виде. При этом порции должны быть небольшого размера.