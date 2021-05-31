Врач рассказал, какие продукты включить в рацион для повышения гемоглобина

Врач диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты включить в рацион для повышения уровня гемоглобина в крови, сообщило ИА Nation News.

Специалист рассказал, что анемия всегда вторична, у нее довольно большой спектр причин. В зависимости от них предлагается конкретное лечение.

«Анемия может возникать вследствие дефицита железа или из-за проблем с усвоением железа. Нужно потреблять больше продуктов, богатых железом: мясо, рыба, кура. Также для усвоения железа необходима аскорбиновая кислота», — подчеркнул Гинзбург.

Она содержится в овощах и фруктах. Лучше всего есть мясо с овощами. Диетолог заметил, что нередко дефицит железа появляется у веганов вместе с дефицитом витамина В12 и В9, фолиевой кислоты. Необходимо есть мясо, рыбу, яйца, чтобы получать витамины через животную пищу.

Ранее британский диетолог Федерика Амати объяснила, что три продукта в рационе помогут увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь. Так, ежедневное употребление в пищу оливкового масла первого отжима снизит риски развития артрита, диабета, онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний.