Врач рассказал, какие продукты стоит употреблять работникам офиса

Офисным работникам стоит разнообразить свой рацион морской рыбой и зеленью. Такие продукты способны предотвратить развитие артрита и артроза. Таким мнением поделился врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

Врач подчеркнул, что специалисты, которые работают в офисе, чаще всего проводят свое время в статичном положении. Это негативно сказывается на состоянии суставов и образует застой. Подобные состояния провоцируют артрит и артроз. Употребление рыбы может стать профилактикой данного заболевания, передали Nation News.

«Рыба содержит большое количество омеги-3, что благоприятно влияет на клетки, сосуды и снижает риск воспаления суставов. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают питание суставов», — отметил эксперт.

Кроме того, Жиляев посоветовал употреблять продукты с высоким содержанием витамина А. К таким продуктам относятся тыква, морковь и зелень. Они способны влиять на способность клеточной ткани обновляться.