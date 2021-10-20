Врач рассказал, какие продукты способны усилить кости

Некоторые продукты способны усилить кости. Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, какую еду стоит ввести в рацион. Об этом сообщило изданием «Москва 24».

Продукты, богатые витамином D и кальцием, способны значительно улучшить состояние опорно-двигательной системы. Стоит разнообразить пищу молочными продуктами, листовыми овощами, к примеру, капустой, и рыбными консервами с разваренными косточками.

«Для укрепления костей достаточно две порции молока или кисломолочных продуктов, творога, сыра», — отметил эксперт.

А жирная рыба поможет восполнить дефицит витамина D. К примеру, можно есть скумбрию или сельдь, передал сайт kp.ru.

«Что касается морской рыбы, то нужно съедать хотя бы три-четыре порции в неделю. Витамин D также содержится в яичных желтках и молочных продуктах», — подчеркнул диетолог.

Однако витамин D тяжело усваивает без дополнительных веществ. Лучше всего принимать его вместе с аскорбиновой кислотой — витамином С. Найти такие вещества можно в цитрусовых.