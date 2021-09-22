Врач рассказал, какие продукты способны снизить риск инсульта

Одной из главных причин смерти у людей являются сердечно-сосудистые заболевания. Однако некоторые продукты способны предотвратить риск развития инсульта. О том, что лучше употреблять в пищу для профилактики заболеваний, рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News.

Как правило, возникновение болезней сердца и инсульта провоцирует неправильное питание. Из-за вредных продуктов в организме образовываются жировые отложения на внутренних стенках кровеносных сосудов, которые снабжают кровью сердце или мозг. Врач посоветовал людям, которые столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями, исключить из своего рациона продукты, которые повышают свертываемость крови.

«Это избыточно соленые и сладкие продукты, жареная и жирная пища», — рассказал диетолог.

Специалист порекомендовал также употреблять больше ягод, морской рыбы, кисломолочных продуктов, хлеба из грубых сортов пшеницы, гречки и овсянки. Такие продукты способны снижать свертываемость крови, что положительно сказывается на здоровье.