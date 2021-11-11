Врач рассказал, какие продукты провоцируют усталость

Употребление некоторых продуктов лишает человека энергии и заставляет чувствовать себя разбитым. Об этом рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина. По ее словам, корректировка питания поможет человеку перестать терять запасы энергии и позитивный настрой. Об этом сообщил сайт «Москва 24».

К продуктам, которые провоцируют понижение энергии, врач отнесла кофе. Этот напиток способен повысить бодрость в том случае, если употреблять его в умеренном количестве. Если же его перепить, то человек ощутит упадок сил и в целом может почувствовать себя нехорошо, написало «Утро.ру».

Также, по словам диетолога, людям с упадком сил стоит отказаться от сладостей, либо же ограничить их потребление до минимума. Шоколад, пирожные и другие лакомства активизируют насыщение организма глюкозой, которая быстро впитывается в кровь. В результате этого эффекта первое время человек способен чувствовать прилив сил, однако затем происходит обратный эффект.

Люди, употребляющие только обезжиренные продукты, также рискуют потерять запасы энергии. Связано это с тем, что в такой еде не хватает нужных питательных микроэлементов. Такой же эффект дают фастфуд, колбасы и жирное мясо.

Диетолог резюмировала, что здоровый образ жизни и сбалансированное питание способны избавить метеозависимых людей от страданий во время магнитных бурь.