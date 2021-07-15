Врач рассказал, какие продукты портят цвет зубов

Все мечтают о белоснежной улыбке. Однако иногда человек может столкнуться с крайне неприятным недугом — потемнением зубов. Обычно это происходит из-за нарушения эмали или бактерий ротовой полости. Но некоторые продукты также могут спровоцировать потемнением зубов. Какие — рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Проблемы возникают тогда, когда нарушается плотность зубной эмали, появляются поры на поверхности, в которые могут проникать различные красящие вещества, меняя цвет зуба», — рассказала специалист.

На цвет зубов негативно может влиять кетчуп. В его составе содержатся уксусная кислота, сахар, природный томатный и, возможно, химический красители, которые могут повредить зубную эмаль. Специалист порекомендовала употреблять вместо кетчупа томатную пасту. В ней вредные ингредиенты отсутствуют, передала «Русская планета».

Кроме того, негативно повлиять на цвет зубов может куркума. Однако из-за его полезных свойств врач порекомендовала не отказываться от данного продукта. Она защищает сосуды, является антиоксидантом и замедляет старение. Чтобы сгладить эффект от специи, можно употреблять ее с редисом, огурцом, сельдереем или даже яблоком. Такие продукты способны очистить зубную эмаль.

Еще одним вредным для цвета зубов продуктом является соевый соус. Зубы могут окрасить входящие в его состав кислоты. Кроме того, если соевый соус сделан с использованием красителя, то зубы также могут поменять свой цвет.