Врач рассказал, какие продукты помогают избежать заражения «омикроном»
Терапевт Асанов посоветовал есть рыбу и говядину, чтобы не заразиться «омикроном»
Некоторые продукты могут снизить риски заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Таким мнением поделился терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов в беседе с «Общественной службой новостей».
«Для укрепления иммунитета нужно больше времени проводить на свежем воздухе, гулять, закаляться. Так проще пережить любой карантин. Но что же делать, если условия другие? Загляните в холодильник», — заявил специалист.
Он подчеркнул также, что в меню должны входить рыба, говядина, печень, яйца. Такая еда помогает уменьшить воспаления, а также укрепляет иммунитет. Кроме того, не лишними будут грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки, так как они богаты жирными кислотами.
Источником полезных веществ являются также кисломолочные продукты с пробиотиками, а также имбирь, чеснок, ягоды, картошка и овощи.