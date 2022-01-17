Врач рассказал, какие продукты помогают избежать заражения «омикроном»

Некоторые продукты могут снизить риски заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Таким мнением поделился терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов в беседе с «Общественной службой новостей».

«Для укрепления иммунитета нужно больше времени проводить на свежем воздухе, гулять, закаляться. Так проще пережить любой карантин. Но что же делать, если условия другие? Загляните в холодильник», — заявил специалист.

Он подчеркнул также, что в меню должны входить рыба, говядина, печень, яйца. Такая еда помогает уменьшить воспаления, а также укрепляет иммунитет. Кроме того, не лишними будут грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки, так как они богаты жирными кислотами.

Источником полезных веществ являются также кисломолочные продукты с пробиотиками, а также имбирь, чеснок, ягоды, картошка и овощи.