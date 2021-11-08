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    08 ноября 2021, 14:44

    Врач рассказал, какие продукты полезны для печени

    Диетолог Макиша заявила, что куриные яйца помогают защитить печень от опасных заболеваний

    Арина Бобкова

    За здоровьем печени крайне важно следить, так как она участвует в различных функциях организма. Некоторые продукты способны защитить этот орган от болезней. Таким мнением поделилась врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, передала «Вечерняя Москва».

    Врач рассказал, какие продукты полезны для печени

    Специалист подчеркнула, что крайне полезны для печени вареные яйца. По ее словам, в желтке содержатся фосфолипиды и лецитин — специальные жиры, которые защищают клетки этого органа. Также яйца обладают желчегонным эффектом.

    При этом защитить печень от алкоголя смогут томаты, а также продукты из них — сок или паста. Кроме того, разбавить свой рацион стоит разнообразными овощами. Клетчатка, входящая в их состав, благоприятно влияет на работу пищеварительной системы, а также оказывает профилактику желчнокаменной болезни, сообщили «Известия».

    «Огромное количество антиоксидантов можно найти в витамине А, который содержится в продуктах оранжевого цвета, — моркови, тыкве, хурме и цитрусовых. Они очень полезны для всех органов пищеварения, так как содержат антиоксиданты, являющиеся природным щитом для всего организма», — отметила эксперт.