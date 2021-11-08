Врач рассказал, какие продукты полезны для печени

За здоровьем печени крайне важно следить, так как она участвует в различных функциях организма. Некоторые продукты способны защитить этот орган от болезней. Таким мнением поделилась врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что крайне полезны для печени вареные яйца. По ее словам, в желтке содержатся фосфолипиды и лецитин — специальные жиры, которые защищают клетки этого органа. Также яйца обладают желчегонным эффектом.

При этом защитить печень от алкоголя смогут томаты, а также продукты из них — сок или паста. Кроме того, разбавить свой рацион стоит разнообразными овощами. Клетчатка, входящая в их состав, благоприятно влияет на работу пищеварительной системы, а также оказывает профилактику желчнокаменной болезни, сообщили «Известия».

«Огромное количество антиоксидантов можно найти в витамине А, который содержится в продуктах оранжевого цвета, — моркови, тыкве, хурме и цитрусовых. Они очень полезны для всех органов пищеварения, так как содержат антиоксиданты, являющиеся природным щитом для всего организма», — отметила эксперт.