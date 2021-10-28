Врач рассказал, какие продукты не стоит употреблять при диабете

Люди, страдающие от сахарного диабета, должны внимательно следить за своим питанием. Таким мнением поделился диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщили Nation News.

Врач подчеркнул, что диабет подразделяется на два типа. При этом второй тип возникает у большего числа людей. Им могут заболеть из-за возрастных особенностей или ожирения. Людям с диабетом первого типа необходимо регулярное наблюдение врача и подача инсулина. При этом людям с диабетом второго типа необходимо следить за питанием и образом жизни.

«Диабет второго типа держится за избыток массы тела. Похудение на пару килограммов может дать хороший эффект в плане сахарного диабета. Похудение чаще всего оказывается действенным и улучшает течение диабета», — подчеркнул врач.

Гинзбург заявил, что при диабете второго типа стоит ограничить потребление простых и быстрых углеводов. Они в большом количестве содержатся в мучных изделиях, картошке и рисе. При этом отказываться от сложных углеводов не стоит.

«При диабете мясо стоит заменить рыбой, птицу можно есть. Надо есть как можно больше овощей, фруктов и ягод. Также стоит заменить подсолнечное масло на оливковое в повседневной жизни», — отметил эксперт.