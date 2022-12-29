Здоровье 29 декабря 2022, 16:53 Врач рассказал, какие последствия могут быть из-за чрезмерного употребления спиртного на праздниках Злоупотребление алкоголем негативно скажется на работе иммунной системы

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Новый год часто ассоциируется у россиян с бесконечными праздничными застольями. Конечно, этот праздник не обходится и без алкоголя, о вреде злоупотребления спиртным на праздниках рассказал нарколог, главврач Клиники доктора Исаева Даниил Петров в беседе с Lenta.ru.

Чрезмерное употребление алкоголя в период новогодних каникул может привести к обострению хронических заболеваний. Также спиртное способствует вымыванию калия и магния из организма.

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По данным «Национальной службы новостей», злоупотребление алкогольными напитками негативно сказывается на работе иммунной системы, вследствие чего человек может заболеть.

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