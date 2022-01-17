Врач рассказал, какие показатели давления являются оптимальными

Врач-кардиолог высшей категории, заведующий кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 в Москве Сергей Иванов рассказал, какое давление является нормальным. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Врач подчеркнул, что если у человека нет отклонений, то нормой является давление 130 на 80. Показатели выше уже считаются отклонениями от нормы.

«От 130 на 80 до 140 на 90 — это умеренное пограничное повышение артериального давления, когда можно рассматривать варианты как медикаментозной, так и немедикаментозной коррекции. Как правило, мы отдаем здесь преимущество немедикаментозным методам лечения гипертонии», — пояснил эксперт.

При этом если давление выше 140 на 90, человеку назначают медикаментозные способы лечения. Врач обратил внимание на тот факт, что при повышенном давлении человек не всегда испытывает дискомфорт. Иванов подчеркнул, что пациентам необходимо на регулярной основе самостоятельно измерять уровень артериального давления. С повышенными показателями в основном сталкиваются люди в возрасте от 50 лет. По словам медика, половина пожилых людей являются гипертониками.