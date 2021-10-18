Врач рассказал, какие перепады температуры могут быть опасны для здоровья

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, что осенние перепады температур могут быть вредны для организма человека. Особенно они влияют на сосуды и могут привести к перегрузке сердца. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

Осенью разница между дневной и ночной температурой воздуха может достигать двенадцати градусов.

«Периоды осени и ранней весны, когда перепады температуры достигают 8-12 градусов за день — это нежелательно для организма. Из-за этого происходит резкий спазм кожных капилляров, что приводит к перегрузке сердца. Это особенно опасно для людей с больным сердцем и не только», — сообщил хирург.

Он отметил, что проблемы с сердцем могут быть не только у пожилых людей, но и у тех, кому исполнилось немного больше за 30. Болезни сердца и сосудов в последнее время заметно «омолодились».

Хорошев отметил, что от перепадов температуры можно защититься только одним способом. По его словам, надо правильно подбирать одежду для каждого времени суток.