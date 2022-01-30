Врач рассказал, какие лекарства помогут при заражении «омикроном»

Заслуженный врач РФ Михаил Каган рассказал, какие лекарства нужно иметь в аптечке на случай заражения «омикрон»-штаммом. О том, какие препараты помогут при температуре, забитом носе, боли в горле и не только, специалист рассказал сайту kp.ru.

При температуре до 38 градусов и выше врач рекомендовал жаропонижающие на основе парацетамола и ибупрофена, которые являются наиболее безопасности. А вот с аспирином лучше не рисковать, особенно детям, которым он вообще противопоказан в этих целях, поскольку может вызвать тяжелое поражение печение.

На случай сильной заложенности носа помогут сосудосуживающие спреи или капли. При насморке могут помочь и растворы для промывания носа, хотя их действие гораздо слабее сосудосуживающих препаратов, зато они имеют меньше побочных эффектов, и применять их можно долгосрочно.

Чувство, как будто нос забит наглухо — признак отека слизистых. Врач посоветовал гипертонические растворы, а вымыть слизь и продукты воспаления помогут изотонические растворы.

При боле в горле в случае с «омикроном» полоскание фурацилином или другими антисептиками не нужно, скорее подойдут смягчающие средства, а если нет переносимости, то самый простой вариант — теплое молоко с медом.

Для профилактики рекомендуется витамин D, который нужно пить длительное время, быстро он не подействует. Осенью и зимой витамин D нужен почти всем. Что касается витамина C, то многие считают, что польза аскорбинки при простуде сильно преувеличена, но если принимать, то в разумных дозах, не более 250 миллиграммов.

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