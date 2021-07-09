Врач рассказал, какие лекарства нельзя совмещать с алкоголем

Всем известно, что алкоголь не рекомендуется совмещать с лекарственными препаратами. Однако с разными лекарствами алкоголь дает разный эффект — иногда почти незначительный, а иногда очень опасный. Врач, фармаколог, кандидат медицинских наук Юрий Киселев рассказал для сайта kp.ru, какие препараты ни в коем случае нельзя совмещать с алкоголем.

Есть препараты, при лечении которыми даже малое количество выпитого алкоголя может нанести большой вред. Например, противопоказан алкоголь при лечении метронидазолом и тинидазолом. Это препараты, использующиеся при лечении язвенных болезней и мочеполовых инфекций. Совмещение этих препаратов с алкоголем может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

Также нельзя принимать алкоголь вместе с антибиотиками линезолид и доксициклин, а также с препаратами, действующими на ЦНС: это снотворные, успокоительные (включая популярнейшие валокордин и корвалол), противосудорожные препараты, антидепрессанты, антипсихотики, наркотические обезболивающие, кашлеподавляющие средства. Совмещение этих препаратов с алкоголем может грозить остановкой дыхания.

«Для многих из них один бокал вина раз в неделю большого вреда не причинит, но лучше все-таки воздерживаться. Как говорится, бережного бог бережет. То же касается препаратов, снижающих свертывание крови, которые назначаются против тромбозов», — отметил Киселев.